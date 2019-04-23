Эксперт рассказал, как Украина разрешит "нефтяной кризис"

Проблем с обеспечением бензином эксперты не ожидают, белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

Украинскому топливному рынку необходимо искать дополнительные объемы поставок нефти, например, импорт по морю, чтобы заместить нехватку этого ресурса из-за остановки экспорта нефтепродуктов из Беларуси.

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Об этом сообщает консалтинговая группа "А-95", ссылаясь на директора группы Сергея Куюна.

"По оптимистическому сценарию предстоит найти 80-100 тысяч тонн, по пессимистическому - 150-180 тысяч тонн. В немалой степени успех этой непростой программы будет зависеть от того, насколько ответственно белорусские НПЗ и "Белорусская нефтяная компания" подойдут к информированию рынка о перспективах возобновления отгрузок", - цитирует пресс-служба Куюна.

По словам главы компании, на текущий момент экспортные поставки из Беларуси полностью остановлены, а некоторые крупные трейдеры 22 апреля 2019 года официально уведомили своих контрагентов об обнулении майских номинаций по белорусским ресурсам.

"Из-за проблем с качеством нефти (из России – УНИАН) переработку снизил до минимума не только Мозырский, но и Новополоцкий НПЗ. Очевидно, что в мае поставки из Беларуси в Украину будут существенно уменьшены. Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива", - цитирует пресс-служба директора "А-95".

В "Консалтинговой группе "А-95" отмечают, что последствия сбоя белорусских поставок облегчены большими запасами дизельного топлива, сформированными под посевную кампанию, которая в этом году сдвинулась на конец апреля из-за плохих погодных условий. Проблем с обеспечением бензином в "А-95" не ожидают, белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

"Эксперты "А-95" считают, что основными источниками поставок по замещению белорусских нефтепродуктов станет импорт по морю и, возможно, НПЗ "Укртатнафта", который может нарастить переработку. По оперативным данным, в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива по нефтепродуктопроводам "ПрикарпатЗападтранс" - около 280 тысяч тонн", - сказано в сообщении.

По прогнозам экспертов группы, цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания "Укртранснафта" усилила контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины, в связи с сообщениями от белорусских нефтетранспортных компаний о зафиксированном ухудшении качества российской нефти.

19 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (Республика Беларусь) сообщила "Укртранснафте" о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода "Транснефть - Дружба" (Российская Федерация) нефти с ухудшенными показателями качества.