Цена на нефть обновила полугодовой максимум

Нефть марки Brent подорожала на $2,16 до $74,52.

Нефть марки Brent подорожала на 3% во время торгов 22 апреля после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты больше не будут выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти.

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Отмечается, что нефть марки Brent подорожала на $2,16 до $74,52. Это значение достигло цены 1 ноября прошлого года, сообщает CNBC.

Ранее сообщалось, что Цена нефти Brent превысила $72 впервые с ноября.