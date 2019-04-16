"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

Арбитражный суд вынес решение взыскать с России в пользу"Укрнафты" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

Международный арбитражный суд вынес решение взыскать с России в пользу крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,455 миллиона долларов компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафта" на территории АР Крым, а также свыше 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше 5,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в апреле 2014 года, вскоре после аннексии АР Крым Российской Федерацией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафты".

При этом все попытки компании вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями) путем обращений к созданным государством-агрессором "правоохранительным органам" оказались напрасными.

Сообщается, что в октябре 2014 года "Укрнафта", руководствуясь положениями ч. 1 ст. 9 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщила государству-агрессору – Российской Федерации о нарушении прав "Укрнафты".

В то же время Российская Федерация проигнорировала сообщения компании о наличии спора по соглашению.

В связи с этим, руководствуясь ч. 2 ст. 9 соглашения, 3 июня 2015 года "Укрнафта" передала спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc согласно Арбитражному регламенту Комиссии

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Решением от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Соглашению. Российская Федерация оспорила упомянутое решение в Верховном Суде Швейцарии, но последний решением от 16 октября 2018 года отклонил иск Российской Федерации. При этом Верховный Суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что "Укрнафта" является инвестором по соглашению, а имущество компании на территории АР Крым – инвестициями. "Позитивного решения арбитражного суда "Укрнафта" смогла достичь при общем содействии миноритарных акционеров "Укрнафты", которые не только помогали в выборе способа защиты нарушенных прав, но и содействовали "Укрнафте" в оплате арбитражных расходов. Кроме того, общее рассмотрение аналогичных дел "Укрнафта" (дело № 2015-34) и "Стабил" и других (дело № 2015-35) позволило "Укрнафте" уменьшить расходы на арбитражное судопроизводство", - отметили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.