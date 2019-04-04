Газовую директиву ЕС распространили на "Северный поток-2": чем это грозит российскому газопроводу

Распространение Газовой директивы на "Северный поток-2" не означает остановки этого проекта. Но из текста поправок к законодательству ЕС понятно, что они существенно повлияют на него.

Европарламент в четверг, 4 апреля, поддержал проект документа, призванного распространить действие законодательства Евросоюза на газопроводы из третьих стран, включая российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2". Теперь для окончательного принятия изменений к Газовой директивы ЕС (части Третьего энергопакета) остался только один шаг - утверждение их Советом Евросоюза.

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Распространение Газовой директивы на "Северный поток-2" не означает остановки этого проекта. Но из текста поправок к законодательству ЕС понятно, что они существенно повлияют на него, отмечает “Немецкая волна”.

Согласно утвержденному проекту, правила ЕС будут распространяться только на секцию "Северного потока-2", что расположена на территории и в территориальных водах Германии. Ведь именно там этот газопровод подключается к газотранспортной системе ЕС. Это обусловлено тем, что ЕС не может распространять свое право за пределы стран Евросоюза.

Такая формулировка появилась 8 февраля в результате компромисса между Германией, которая поддерживала проект газопровода полностью, и Францией, объявившей, что вопреки позиции Берлина поддержит изменения к Газовой директивы.

Согласно компромиссной позиции, за применение новых правил под надзором Еврокомиссии будет отвечать немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям. Детали Берлин сможет прописать в межправительственном соглашении с Москвой, но и оно невозможно без согласия Брюсселя.

Когда изменения в Газовой директивы вступят в силу, она будет распространяться на все газопроводы - имеющиеся и будущие. Впрочем, в правилах заложены два исключения.

Первый из них освобождает от применения Третьего энергопакета газопроводы, построенные до даты вступления изменений в силу. Ожидается, что это произойдет летом. Поэтому на освобождение от действия нормативов может претендовать "Северный поток-1", который запустили в 2011-2012 годах, но не "Северный поток-2", ведь его вряд ли успеют достроить и подготовить к запуску к лету этого года.

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Второе исключение касается новой инфраструктуры. Его применение возможно при условиях, прописанных еще действующей директивой. Переговорщикам от Европарламента удалось усилить эти требования. А именно, что исключение не должно вредить ни конкуренции на рынке, на котором будет действовать новый газопровод, ни безопасности поставок внутри ЕС.

Запрос на увольнение должна будет подать Nord Stream 2 AG - компания, которая строит "Северный поток-2". Этот запрос будет рассматривать немецкий регулятор. Он и выносит решение о том, делать ли исключение для этого газопровода. Впрочем, об этом немцы должны уведомить Еврокомиссию, которая имеет полномочия изменить или отменить решение об исключении. И это решение будет юридически обязательным для Германии.

Позиция же Еврокомиссии заключается в том, что трубопроводы из третьих стран должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС. Эти правила призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей. Первое из них предполагает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает (так называемый анбандлинг или "разъединение активов"). В настоящее время Nord Stream 2 AG планирует эксплуатировать "Северный поток-2" после его запуска. И поскольку эта компания принадлежит "Газпрому", то требование анбандлинга она не выполняет.

Поэтому для того, чтобы запустить этот газопровод, потребуется создать независимого оператора.

Третий энергопакет предусматривает ряд предохранителей для гарантирования независимости оператора. Например, он должен владеть активами, необходимыми для транспортировки газа, должен сам нанимать собственный персонал, должен иметь все права самостоятельно принимать решения относительно транспортных активов и возможность привлекать средства на рынках капитала.

Соответствует ли оператор этим требованиям, определяет национальный регулятор. Это называется сертификацией. О ней также необходимо уведомлять Еврокомиссию, и она осуществляет надзор за соблюдением газового законодательства.

Еще одним требованием является предоставление доступа к трубе третьим компаниям. Это сложно обеспечить относительно "Северного потока-2", поскольку он начинается в России, где монопольное положение занимает "Газпром". То есть, если какая-то компания из ЕС захочет купить газ в Центральной Азии, она сможет забронировать для него мощности "Северного потока-2", но транспортировать его по территории РФ, будет решать "Газпром". Поэтому на практике это требование будут обеспечивать тем, что "Газпром" не сможет использовать всю мощность "Северного потока-2", объясняет DW чиновник ЕС на условиях анонимности. Часть его мощности придется держать свободной для других компаний.

Другие правила для газопровода - прозрачность, в том числе и относительно безопасности поставок, а также тарифы на транспортировку, которые не нарушают конкуренцию. Эти тарифы устанавливает не собственник трубы, а национальный регулятор.

В этом аспекте важно, что Газовая директива будет распространяться только на ту секцию "Северного потока-2", которая расположена на территории Германии. Если Берлин и Москва договорятся о совместной методологии тарифов, то она и будет применяться. Если же нет, то немецкий регулятор применит свои тарифы к немецкой части трубы.

Распространить действие Газовой директивы на газопроводы из третьих стран Еврокомиссия предложила еще в ноябре 2017 года. В течение всего 2018 года эти изменения не двигались в Совете ЕС. Прекратила их блокировки Румыния после того, как переняла председательство в Совете ЕС с января 2019 года. После этого все участники законодательного процесса начали в ускоренном режиме продвигать принятие соответствующих поправок к законодательству ЕС.