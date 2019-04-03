Тепловики и газсбыты задолжали "Нафтогазу" более 62 миллиардов

Просроченная задолженность контрагентов НАКа, получающих газ на льготных условиях, за неделю уменьшилась на 9,2%, или на 6,3 миллиарда гривень - до 62,4 миллиарда гривень.

Задолженность по расчетам за поставленный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" со стороны предприятий теплокоммунэнерго, газсбытов, получающих голубое топливо на льготных условиях, составила 62,4 миллиарда гривень, сообщает компания.

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Отмечается, что просроченная задолженность контрагентов НАКа, получающих газ на льготных условиях в соответствии с положением о спецобязательствах за неделю уменьшилась на 9,2%, или 6,3 миллиарда гривень - до 62,4 миллиарда гривень.

Как сообщили в "Нафтогазе", суммарная просроченная задолженность предприятий теплокоммунэнерго и ТЭЦ составляет около 38,1 миллиарда гривень, региональных газосбытов – 24,3 миллиарда гривень, а промышленных предприятий - 2,9 миллиарда гривень.

"Задолженность "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 427 миллионов гривень (12,5%), суммарная задолженность предприятия составила около 3 миллиардов гривень", - отметили в НАК.

Как сообщал УНИАН, механизм спецобязательтсв на рынке газа прописывает следующую цепочку обеспечения "голубым" топливом населения: "Укргазвыдобування" - "Нафтогаз Украины" - региональные частные облгаз-сбыты – население. Кроме того, этот механизм определяет порядок обеспечения газом теплокоммунэнерго для производства тепловой энергии и ценообразование на "голубое" топливо.

По данным "Нафтогаза", механизм спецобязательств на рынке природного газа за два года своего существования нанес государству убытки в размере 1 миллиарда долларов. В рамках этого механизма, наибольшая задолженность накоплена со стороны облгаз-сбытов, большая часть которых контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. В конце февраля 2018 года директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач заявил, что продление механизма спецобязательств сделает "Нафтогаз" опять убыточным после завершения процесса разделения функций компании (анбандлинга).

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.