Консул КНР в Одессе посетил "ООО Восход Солар" после заявлений о рейдерстве

Генеральный консул высоко оценил достижения компании CNBM в возобновляемой энергетике Украины и отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло больших успехов.

После недавней рейдерской атаки на производственные активы ООО «Восход Солар» в Николаевской области, которые принадлежат китайской государственной корпорации CNBM, к разрешению ситуации подключилось посольство КНР в Украине. В частности, как сообщила пресс-служба представительства CNBM в Украине, во вторник объекты «Восход Солар» посетил генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь.

«Генеральный консул высоко оценил достижения компании CNBM в возобновляемой энергетике Украины и отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами на территории Одесской и Николаевской областей достигло больших успехов. Сун Лицюнь отметил тот факт, что руководители обеих областей уделяют большое внимание сотрудничеству с Китаем. Он выразил надежду, что всё больше и больше китайских предприятий будут инвестировать и создавать новые предприятия в этих областях. По его словам Китай и Украина имеют огромной потенциал сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики», - сказано в пресс-релизе.

«Генеральный консул обратил внимание CNBM на обеспечение безопасности станции и особо акцентировал необходимость принятия всех мер для защиты своих активов в целом. Он подчеркнул, что Генеральное консульство всегда готово предоставить поддержку и помощь для поддержания стабильного развития китайских предприятий на территориях Одесской и Николаевской областей», - добавили в компании

По словам директора станции Анатолия Старицына, Консул и руководство предприятия обсудили текущее состояние компании, проблемы, с которыми оно сталкивается, а также перспективы дальнейшего развития возобновляемой энергетики в Украине силами китайских частных и государственных инвесторов.

Напомним, ранее компания сообщала, что Нацполиция и Служба безопасности Украины пытались заблокировать ее работу, что могло быть частью "рейдерской атаки". В частности, были проведены обыски на территории производственной площадки в пгт Березанка Николаевской области. Также была попытка отключения действующей электростанции на основании постановления Печерского суда, которое не вступило в силу.

Ранее генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен в интервью Украинским новостям сообщал о том, что компания может инициировать судебные иски против Украины в связи с отсутствием доступа к правосудию. По его словам, судебные решения против активов CNBM в Украине, а также уголовные дела против «Восход Солар» стали возбуждаться после того, как в результате проведенного Фондом гарантирования вкладов конкурса у активов сменился кредитор – вместо банка им стало ФК «Веста».

В комментарии для украинских СМИ посол КНР в Украине Ду Вэй заявлял, что вопрос безопасности инвестиций в Украине – одно из ключевых препятствий для расширения украинско-китайского экономического сотрудничества.