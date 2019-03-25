Суд открыл дело по иску "Нафтогаза", защищающем право Коболева на "космическую" премию

"Нафтогаз" просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Госаудитслужбы, в котором идет речь о том, что главе правления компании Андрею Коболеву были выплачены премии в нарушение постановления Кабинета министров Украины.

Окружной административный суд города Киева открыл административное дело по иску Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины с просьбой признать противоправным и отменить требование ведомства, свидетельствующее о нарушениях постановления Кабинета министров при выплате главе правления компании Андрею Коболеву премии в размере 228 миллионов гривень.

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Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева, куда был направлен иск.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от "НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии главе правления Андрею Коболеву", - говорится на сайте.

Как сообщал УНИАН, в начале марта "Нафтогаз" подал судебный иск на Государственную аудиторскую службу Украины, чтобы оспорить решение ведомства, свидетельствующее о нарушениях при выплате главе правления компании Андрею Коболеву премии в размере 228 миллионов гривень.

Истец попросил суд признать противоправным и отменить полностью требование Госаудитслужбы, в котором идет речь о том, что главе правления компании Андрею Коболеву были выплачены премии в нарушение постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Кроме того, в требовании Госаудитслужбы было указано, что при проверке "Нафтогаза" установлено безосновательное списание более 11 миллионов гривень задолженности "Газпрома", чем причинен ущерб на указанную сумму.

В свою очередь в иске "Нафтогаз" указывает, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.