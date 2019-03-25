«Укртрансгаз» предлагает Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами на случай остановки транзита газа РФ

Госкомпания отмечает, что ПХГ Украины помогут избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран Евросоюза во время прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

Оператор газотранспортной системы Украины - государственная компания «Укртрансгаз» предлагает Венгрии воспользоваться украинскими подземными хранилищами газа (ПХГ) для обеспечения бесперебойного газоснабжения европейского потребителя на следующий отопительный сезон, в случае прекращения Россией транзита голубого топлива через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

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«Укртрансгаз» предлагает европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать необходимые дополнительные запасы газа в хранилищах, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Венгрии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПХГ Украины помогут избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020 года.

По информации "Укртрансгаза", Венгрия ежегодно потребляет более 10 млрд куб. м природного газа, которые на две трети обеспечиваются российским газом, поступающим через украинскую ГТС. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ этой страны общей емкостью до 6 млрд куб. м.

При этом, около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб в Баумгартене, также транспортируется через украинскую ГТС (Ужгород).

«Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб. м. Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м в сутки)», - информирует пресс-служба.

В «Укртрансгазе» отметили, что аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощи своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 км от границы с Венгрией.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».