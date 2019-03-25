Заполнены на 28%: в хранилищах осталось менее 9 миллиардов кубов газа

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 48%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября 2018 года) сократились на 48%, или на 8,28 млрд куб. м, до 8,913 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 23 марта запасы газа в ПХГ на 14,7% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7,77 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 28%.

По данным компании, 23 марта из хранилищ было отобрано 21,59 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2018 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».