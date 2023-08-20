Возможные переговоры могут пройти в Стамбуле.

Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения", возможные переговоры могут пройти в Стамбуле.

Как пишет Sabah, после выхода России из "зерновой сделки" ситуация на мировом продовольственном рынке значительно ухудшилась.

"С тех пор, как Россия приостановила действие соглашения, цены на зерно в менее развитых странах выросли на 15 процентов... В течение месяца после того, как зерновая инициатива была приостановлена, в результате бомбардировок было повреждено 220 тысяч тонн зерна, чего хватило бы на то, чтобы прокормить 810 тысяч человек в течение года", - пишет издание.

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Также Турция не считает, что альтернатив за пределами зернового коридора будет достаточно для предотвращения опасности голода и продолжает усилия по возрождению механизма "зернового коридора".

"Турция работает над проектными предложениями, чтобы сделать коридор функциональным, чтобы не вызывать глобальных проблем... Заявлено, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут состояться в Стамбуле", - говорится в статье.

Кроме того, отмечает Sabah, на столе переговоров также находятся "предложения по более справедливому распределению зерна, проходящего через коридор, и отдаче приоритета бедным странам".

Роль Турции в зерновом соглашении

17 июля Россия официально отказалась продолжить действие "зерновой сделки". После этого ситуация в Черном море значительно обострилась, а Минобороны страны-агрессора пригрозило атаковать все гражданские суда, двигающиеся к украинским портам. Кроме того, российские оккупанты начали атаковать украинские портовые мощности и зерновую инфраструктуру.

В июле президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с посетившим его страну президентом Владимиром Зеленским и на совместной пресс-конференции заявил, что настаивает на продлении действия зернового соглашения. Также Эрдоган сказал, что в августе ожидает приезда Путина.

16 августа в российских телеграм-каналах появилась информация, что российский диктатор Путин и президент Турции Эрдоган могут встретиться в последний день августа.

В то же время западные СМИ сообщали, что Россия, Турция и Катар готовят новый договор вместо "зерновой сделки" без участия Украины. Согласно новому договору, Россия будет поставлять зерно в бедные страны, в частности, в Африке. При этом Турция будет выступать как организатор, а Катар - как спонсор поставок.

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