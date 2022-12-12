Экспорт молочной продукции за 11 месяцев текущего года составил 235,8 млн долл.

За одиннадцать месяцев Украине удалось поставить на внешние рынки молочной продукции на 235,8 млн долл., что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Яна Линецкая, в ноябре отечественные молокоперерабатывающие заводы экспортировали молочной продукции на общую стоимость 23,92 млн долл., что на 6% меньше, чем в октябре и все же на 47,3% превышает показатели ноября прошлого года.

"Украинский молочный рынок сейчас напрямую зависит от тенденций мирового рынка, что мы и наблюдаем в последние месяцы. Правда в период июля-сентября поддержку отечественному экспорту составила конкурентная цена украинской молочной продукции на европейском рынке, который выступает основной "торговой площадкой" для отечественного набела", - отметила эксперт.

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Линецкая подчеркнула, что существенной поддержкой в налаживании экспорта украинской молочной продукции в ЕС стала временная отмена Советом ЕС пошлин и сборов с украинского экспорта, который направляется на европейский рынок, с целью помощи восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

Экспорт продукции из Украины

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

24 мая Совет ЕС на год отменил ввозную пошлину на весь украинский экспорт. Это решение охватывает, в частности, промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, которые подлежат тарифным квотам.

21 августа глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

6 октября Верховная Рада поддержала постановление об обращении к Европейскому парламенту и Совету Европейского Союза по углублению экономического сотрудничества и продлению действия временных мер по либерализации торговли.

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