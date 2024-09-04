Речь идет о полном запрете ее использования в детском питании.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает ограничение использования пальмового масла в пищевых продуктах.

Об этом сообщила народный депутат Украины Елена Винтоняк, которая является соавтором законопроекта с регистрационным номером 5148 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми".

Сегодня, 4 сентября, за принятие этого закона проголосовало 293 народных депутатов.

Видео дня

Винтоняк отметила, что закон предусматривает полный запрет использования гидрогенизированных растительных жиров и масел и других вредных трансжиров в детском питании.

В документе указано, что использование гидрогенизированных растительных жиров и масел в соответствии с европейскими практиками должно быть не более 2-х граммов на 100 грамм общего количества всех жиров в продукте. Предусмотрена обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих рафинированные масла растительного происхождения.

Винтоняк подчеркнула, что некоторые компании, зарабатывая на сладостях миллиарды, используют опасные трансжиры, вызывающие онкологию (в том числе и детскую) и сердечно-сосудистые болезни. Она также отметила, что врачи категорически советуют не употреблять продукты, имеющие в своем составе "гидрогенизированное пальмовое масло" детям и взрослым, поскольку оно уже давно запрещено во многих странах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения, употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе.

Указано, что пальмовое масло добывают из плодов растения Elaeis guineensis, известного как масличная пальма, и оно лидирует в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов, содержится в твердых жирах растительного происхождения, таких как маргарин и топленое масло "ГХИ", кондитерской продукции, и нередко присутствует в легких готовых закусках, выпечке, фритюрах и других жареных изделиях. Это масло содержит насыщенные жиры, и именно они формируют стеариновую фракцию пальмового масла, имеющую более длительный срок хранения.

Анализ работ, который провели эксперты ВОЗ продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира - и повышенным уровнем смертности от ишемической болезни сердца, который там зафиксировали.

В Записке сказано, что трансжиры имеют доказанное пагубное влияние на здоровье людей и не только вызывают ожирение, но и сердечные болезни, рак, диабет, расстройство иммунной системы. Например, они не дают ферментной системе переваривать химические онкогены и лекарства, которые могут вызвать рак.

Пальмовое масло - что известно

Пальмовое масло используется в основном в кулинарии, оно широко используется для производства обработанных пищевых продуктов длительного хранения, таких как печенье и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты, маргарины .

Другие области применения пальмового масла включают: мыло, зубную пасту, помаду, макияж и другую косметику, корма для животных.

Столовая ложка пальмового масла содержит около 120 калорий.

Вас также могут заинтересовать новости: