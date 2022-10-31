Если вы хотите дожить до старости и не страдать от болезней, перестаньте употреблять продукты с пальмовым маслом.

Инсульт, инфаркт, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак - все это, как считают ученые, может вызвать употребление пальмового масла. Продукты с содержанием пальмового масла настолько распространены, что вы даже можете и не подозревать об опасности. Именно поэтому стоит знать, как маскируют пальмовое масло в составе и как не попасться на "удочку" недобросовестных производителей.

В этой статье УНИАН расскажет, как определить пальмовое масло в молочных продуктах.

Пальмовое масло в твердом и плавленом сыре: как определить

Если вы не знаете, как определить пальмовое масло в сыре и думаете, что это сложно, попробуйте несколько простых способов. Распознать "врага" очень легко. Чтобы отличить настоящий сыр от пальмового нужна ультрафиолетовая лампа. Натуральный сыр под светом такой лампы будет желтым, а вот если на продукте появятся белые или синие "пятна" - перед вами сыр с вредными растительными жирами.

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Также стоит знать, как проверить твердый сыр в домашних условиях. Просто попробуйте небольшой кусочек и оцените его вкус. Чтобы понимать, в чем смысл, важно осознать, как делают сыр из пальмового масла - опасные растительные жиры добавляют не просто так, а для того, чтобы сделать продукт дешевле. Соответственно, из-за этого страдает вкус, но сам сыр хранится гораздо дольше натурального. Именно поэтому если вы попробуете кусочек натурального сыра, то ощутите приятное послевкусие. А если же сыр из пальмового масла, то он будет либо полностью безвкусным, либо максимально "химическим", приторным.

А вот плавленый сыр без пальмового масла найти еще проще. Настоящий плавленый сырок будет ароматным, тянущимся. А продукт из пальмового масла больше похож на пластилин - безвкусный кусочек непонятной консистенции.

Как распознать "врага" в сливочном масле

Чтобы понимать, как распознать пальмовое масло в сливочном масле, просто стоит вспомнить то самое "домашнее" масло, которое вы когда-то могли пробовать у бабушек или в деревне. Настоящее масло будет шипеть на сковороде и приятно пахнуть, а пальмовое - просто растечется и начнет подгорать.

Определить наличие пальмового масла в масле можно и без нагревания на сковороде. Просто оставьте кусочек продукта при комнатной температуре. Если на нем выступят капли - перед вами пальмовое масло.

Пальмовое масло в молоке и сметане

Как понять, что в молоке есть пальмовое масло? Обратите внимание на срок годности! Натуральное молоко без добавок и лишних жиров не может храниться несколько месяцев. Также обратите внимание на вкус и цвет. Молоко без пальмового масла не будет идеально белым и ярким.

Также стоит знать, как определить пальмовое масло в сметане. Для этого нужно провести несложный тест - положите сметану в холодильник. Если после него продукт станет густым, то он натуральный. Если же сметана останется жидкой - перед вами пальмовое масло. Также можно проверить сметану, если поместить ее в теплое место. При нагревании натуральный продукт начнет сворачиваться, от него отделится сыворотка. А вот сметана с пальмовым жиром практически не изменится даже после нагревания.

Как распознать пальмовое масло в составе продукта

Многие производители понимают, что наличие пальмового масла в составе отпугнет покупателей. Потому они стараются "маскировать" опасный жир. Как обозначается пальмовое масло на этикетках: "растительный жир" или "пальмитиновая кислота".

Однако бренды, использующие пальмовое масло, могут прибегнуть к другим хитростям. К примеру, они могут вовсе не указать наличие вредной добавки в продукте, или написать это слишком маленьким шрифтом. Однако все легко понять и без детального изучения состава. Продукты с содержанием пальмового масла хранятся дольше обычных, а потому если вы видите, что товар может храниться месяцами - перед вами опасный растительный жир.

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