Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор.

Сейчас украинские производители предлагают к продаже картофель нового урожая по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно.

При этом качество предлагаемой продукции зачастую невысокое, что также оказывает давление на цены в этом сегменте.

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По подсчетам экспертов, в начале июля годом ранее цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сейчас. При этом аналитики проекта не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и в дальнейшем, по мере увеличения предложения картофеля на рынке.

Цены на продукты в Украине - актуальное

В конце июня украинские производители были готовы отгружать ранний лук по 28-36 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели, и на 77% дороже, чем в конце июня прошлого года.

Кроме того, как отмечают эксперты, вследствие снижения стоимости сливочного масла на европейском рынке украинские экспортеры не будут массово поставлять туда этот товар. Без значительного экспорта отечественный рынок может оставаться сбалансированным, не будет существенного роста цен на масло.

Тогда как в Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках запретили продавать продукты питания, которые быстро портятся. Запрет будет действовать с 4 по 31 июля.

Вместе с тем, подешевели сезонные фрукты. Сейчас украинские садоводы предлагают к продаже абрикосы небольшими партиями по 50-60 грн / кг, что в среднем на 33% дешевле, чем на первые партии этих косточковых годом ранее.

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