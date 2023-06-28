Урожай абрикоса в Украине в этом году будет самым низким за последние 5 лет, а относительно смородины ожидается увеличение урожайности.

Сейчас украинские садоводы предлагают к продаже абрикосы небольшими партиями по 50-60 грн/кг, что в среднем на 33% дешевле, чем на первые партии этих косточковых годом ранее.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, урожай абрикоса в Украине в текущем году будет самым низким за последние 5 лет.

Многие садоводы сообщают о потере урожая в этом сегменте от 50% до 80%. Однако пока на ценах это никак не сказалось, производители говорят, что спрос на их продукцию довольно низкий.

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В то же время, как говорится в сообщении, оптовые компании и розничные сети сегодня работают в основном с импортной продукцией, которая сейчас предлагается на внутреннем рынке в большом количестве.

Отмечается, что местные абрикосы предлагаются в очень маленьком объеме, плоды, как правило, небольшого калибра и часто повреждены различными заболеваниями, что заметно сокращает срок их реализации. Поэтому многие розничные сети в этом сезоне вообще не рассматривают украинских фермеров как поставщиков этих косточковых, акцент будет делаться только на импортную продукцию.

Цены на смородину в Украине

Вместе с тем на текущей неделе в Украине начался сезон продаж красной и черной смородины. Цена на первые партии смородины сегодня в среднем на 23% ниже, чем на начало сезона реализации этих ягод в прошлом году, отмечают в EastFruit.

По подсчетам аналитиков, сейчас украинские садоводы готовы отгружать как красную, так и черную смородину по 50-70 грн/кг.

Игроки рынка считают, что средняя цена на смородину в текущем году может быть ниже, чем в прошлом сезоне, что связано с увеличением урожайности этой культуры из-за начала плодоношения новых насаждений.

По словам самих садоводов, более низкий уровень цен на первые партии красной и черной смородины в текущем сезоне объясняется высоким предложением сезонных фруктов и ягод на украинском рынке, а также достаточно сдержанным спросом в этом сегменте.

Цены на продукты в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в начале прошлой недели на украинском рынке началась массовая продажа вишни. Украинские производители отгружали ее по 50-70 грн/кг. Это в среднем на 70% дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Также известно, что цена на картофель в Украине на сегодня варьируется в пределах 9-12 грн/кг. Это в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Вместе с тем с началом массового сбора средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию в Украине снова начала снижаться.

Кроме этого, по состоянию на середину июня украинские тепличные комбинаты отгружали огурец по 25-45 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем неделей ранее. Причиной такого резкого обвала цен является существенное увеличение предложения этой продукции из летних теплиц южных регионов страны.

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