Объемы выпуска масла в последнее время уже достигают довоенного уровня.

Из-за снижения стоимости сливочного масла на европейском рынке украинские экспортеры не будут массово поставлять туда этот товар. Без значительного экспорта отечественный рынок может оставаться сбалансированным, не будет существенного роста цен на масло. Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Тренд европейского рынка масла снова существенно ухудшился, цены снижаются. Это означает, что украинские экспортеры не возобновят массовые поставки этого товара в ЕС. Возможно это и хорошо, поскольку потребление масла в Украине в этом году существенно возросло. Без значительного экспорта рынок может оставаться сбалансированным, не будет существенного роста цен и не будет причины в межсезонье искать возможности импорта", – считают эксперты.

Они отмечают, что с учетом падения цен в Европе, в последние недели цены спроса трейдеров на закупку украинского масла в ЕС снизились и для производителей это сделало экспорт неинтересным.

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В то же время, по данным аналитиков, объемы выпуска масла в последнее время уже достигают довоенного уровня, а в целом производство масла в первом полугодии относительно соответствующего периода прошлого года довольно заметно выросло.

Рынок сливочного масла в Украине

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков сервиса доставки Zakaz.ua , с начала года и до июня сливочное масло подорожало в среднем на 5%, тогда как еще в январе цена пачки весом 180-200г стоила около 62 грн., в июне ее средняя стоимость составляла 65 грн.

Между тем в Украине в очередной раз обнаружили фальсификат масла. Эксперты предупреждают, что в первую очередь потребителя должна насторожить слишком низкая цена. Например, нельзя за 35 грн купить настоящее нормальное масло, ведь это означает, что продавец закупал его оптом гривен за 20.

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