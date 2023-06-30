На данный момент предложение раннего лука значительно превосходит спрос на эту продукцию.

На данный момент украинские производители готовы отгружать ранний лук по 28-36 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 77% дороже, чем в конце июня прошлого года.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сейчас предложение раннего лука значительно превосходит спрос на эту продукцию, поэтому украинские фермеры активно снижают на нее цены.

Зато производители очередное уменьшение цен в сегменте лука нового урожая объясняют сразу несколькими причинами.

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"Прежде всего нормализация погодных условий позволила большинству фермеров южных областей приступить к активным уборочным работам, что привело к существенному увеличению предложения этой продукции на рынке. При этом спрос в этом сегменте по-прежнему удерживается на достаточно низком уровне", - говорится в сообщении.

Ключевые игроки рынка отмечают, что тренд на снижение цены на рынке лука нового урожая сохранится и в дальнейшем. По их словам, из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения этой продукции, украинские фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на лук фактически ежедневно.

Колебания цен на лук - как менялась стоимость

Как сообщал УНИАН, в середине апреля украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг. Уже тогда репчатый лук в Украине стоил в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

В середине мая цена на репчатый лук на украинском рынке выросла до 43-49 грн/кг.

Уже в середине июня закупочная стоимость этого овоща составляла 33-38 грн/кг.

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