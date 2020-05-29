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Сезон в разгаре: в Украине стремительно дешевеет клубника

15:03, 29 мая 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

С начала мая цены на ягоду упали втрое. Сейчас на оптовых рынках продают по 35-55 гривень за килограмм. Однако, это на 15% выше чем в прошлом году.

Следует заметить, что еще две недели назад килограмм ягоды обходился 120-160 гривень. Неделю назад - около 80 гривень за килограмм.

Вскоре стоимость красной ягоды снова упадет. Больше всего на рынках клубника подешевеет в первой половине июня.

Как сообщалось, в Украине начался сезон клубники, которая уже появилась на рынках и в супермаркетах.

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