Сезон в разгаре: в Украине стремительно дешевеет клубника
15:03, 29 мая 2020Агро
90 0
С начала мая цены на ягоду упали втрое.
Иллюстрация REUTERS
На украинских рынках обвалились цены на клубнику.
Читайте такжеНа рынке появилась ранняя черешня: откуда везут и сколько стоит
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
С начала мая цены на ягоду упали втрое. Сейчас на оптовых рынках продают по 35-55 гривень за килограмм. Однако, это на 15% выше чем в прошлом году.
Следует заметить, что еще две недели назад килограмм ягоды обходился 120-160 гривень. Неделю назад - около 80 гривень за килограмм.
Вскоре стоимость красной ягоды снова упадет. Больше всего на рынках клубника подешевеет в первой половине июня.
Как сообщалось, в Украине начался сезон клубники, которая уже появилась на рынках и в супермаркетах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter