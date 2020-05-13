В Украине стартовал сезон клубники: сколько стоят первые ягоды

Сейчас в Украине уже продается клубника, выращенная в теплицах.

В Украине начался сезон клубники, которая уже появилась на рынках и в супермаркетах. Сейчас купить можно, в основном клубнику, которая выращена в теплицах. Она дороже, чем обычная грунтовая.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Продавец на рынке Светлана говорит, что одесская клубника большая по размеру, но херсонская - слаще. Пока что эта клубника на рынках тепличная. Больший наплыв ожидают, когда в продажу поступит грунтовая. Это произойдет где-то за две недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас цена на рынках от 100 до 160 гривень за килограмм. Если поискать, то можно найти и за 80. В супермаркетах ягоды есть не всюду. Из трех столичных супермаркетов клубнику нашли только в одном. Там она стоит 220 гривень за килограмм.

"Фермеры говорят: хоть много ранней клубники вымерзло, но ягода еще будет. "Проблем со сбытом клубники в Украине нет. Спрос на хорошую большую и вкусную клубнику превышает предложение. Но в связи с карантином продать в этом году может будет труднее, потому что спрос может уменьшиться в разы. Цена упадет тогда, когда будут массовые сборы",- подчеркивает издание.