В Украине начали сбор ранних яблок и дынь

По данным экспертов, цены на яблоки в этом году почти в два раза выше, чем годом ранее, а на дыни – на четверть выше.

Украинские садоводы приступили к уборке урожая ранних яблок и дынь.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"По словам самих производителей, сезон раннего яблока в текущем году начался на неделю позже из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период", - говорится в сообщении.

По данным EastFruit, цены на первые партии ранних яблок украинские хозяйства установили на уровне 15-24 гривень/килограмм, что в среднем почти в 2 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Также сообщается, что в Украине в продажу поступили первые в этом сезоне партии дынь.

"Из-за неблагоприятной погоды сезон данных бахчевых в этом году начался почти на две недели позже, чем годом ранее. Также фермеры сообщают, что дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю дынь, а повышенная влажность может негативно сказаться на качестве данных бахчевых", - отмечается в сообщении.

Цена на дыни на сегодня озвучиваются в среднем на 26% выше, чем в начале сезона прошлого года. Так, на данный момент украинские бахчеводы южных областей предлагают к продаже первые партии дынь по цене 25-35 гривень/килограмм.

Как сообщал УНИАН, ранее фермеры в южных районах Одесской области начали сбор ранних сортов персиков. Цена на первые партии фруктов в среднем на 34% выше, чем в начале сезона прошлого года – 27-40 гривень/килограмм.

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