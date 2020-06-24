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На рынке появились ранние персики: сколько стоят первые фрукты

09:42, 24 июня 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Цена на первые партии, которые начали поступать в продажу, в среднем на треть выше, чем в прошлом сезоне. Стоимость фруктов от 27 до 40 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый урожай уже собирают в южных районах Одесской области. Впрочем, уже за неделю на рынках появятся персики из Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

В свою очередь, садоводы обратили внимание, что урожай персика в этом году будет значительно ниже прошлогоднего из-за заморозков в апреле и мае.

Как сообщал УНИАН, весенние заморозки повлияли на урожай. В частности, за низкие температуры в дефиците будут косточковые плоды, прогнозируют фермеры.

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