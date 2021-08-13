Аналитики объясняют это сокращением запасов дынь на фоне высокого спроса со стороны украинцев.

К середине августа цены на дыни в Украине существенно выросли – на треть по сравнению с началом месяца, при этом в 2021 году дыни и так стоят почти на четверть дороже, чем в 2020 году.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

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Отмечается, что основными факторами роста цен стали сокращение запасов дынь, а также достаточно активный спрос со стороны потребителей.

"Так, по сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 33%, что со слов фермеров связано, прежде всего, с сезонным сокращением предложения данной продукции", – говорится в сообщении.

Многие хозяйства южного региона практически завершили уборку ранних сортов дыни, а сбор более поздних сортов фермеры планируют начать только ближе к концу августа. Кроме того, у многих производителей возникли проблемы с качеством дыни из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным EastFruit, на сегодняшний день оптом дыни с поля фермеры отгружают по 4-8 грн/кг. При этом, на данный момент дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на четверть дороже, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению специалистов, столь существенная разница связана с сокращением производства дынь в стране из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) "Шувар", средняя цена украинских дынь сегодня достигает 11 грн/кг, а импортных – 27 грн/кг.

Цена на голубику:

В июне в супермаркетах Украины продавалась местная тепличная голубика и импортные ягоды, стоимость которых в рознице достигала 400-550 грн/кг.

В сегменте фасованных ягод была представлена в основном голубика из Нидерландов, стоимость которой достигала 600-700 грн/кг.

Сезон малины в Украине:

Сезон малины в Украине в 2021 году начался с опозданием и с ценами в полтора раза выше прошлогодних.

Автор: Анна Нагорная