Специалисты говорят, что на цену яиц в Украине влияет несколько факторов.

В Украине цены на яйца стремительно идут вверх уже несколько месяцев. На сегодня десяток яиц стоит уже 45 гривень. Тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн.

Экономист Олег Пендзин назвал ключевые факторы повышения цен и когда это закончится, говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

"И до нового года, и после нового года цена на яйца очень высока. Это в первую очередь обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции", - отметил Пендзин.

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Эксперт убежден, что на цену влияет сезонность, подъем цен на зерновые, а также цены на газ.

"Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию", - подчеркивает экономист.

В конце декабря Ассоциация птицеводов Украины уже уведомила правительство о критической ситуации. Однако надежда на то, что они получат дотации, появилась.

"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов. Но мы надеемся, что правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца запустить механизм",- говорит исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

По его словам, если птицеводов услышат, то снижение цен на яйца украинцы увидят уже в феврале.

Напомним, как писал УНИАН, анонсированное ранее введение в Украине налога на сладкие газированные напитки (так называемого "налога на сахар") в будущем увеличит цены на эти товары.

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