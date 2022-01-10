В частности, яйца в декабре подорожали на 19%.

В Украине в декабре в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года – выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на подсолнечное масло и сахар выросли на 38,8% и 28,3% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Также отмечается, что цены на яйца выросли на 19%, хлеб подорожал на 18,7%, мясо – на 13%, макароны – почти на 11%.

В то же время фрукты подешевели на 10,2%, а овощи стали дороже на 12,7%.

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Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 15,5% и электроэнергии на 26,5%.

Цены на транспорт выросли на 11,1% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 26,5%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 19,8%, железнодорожном – на 14,9%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года составила 10%, замедлившись с 10,3% в ноябре.

Ранее граждан предупредили, что цены на продовольствие в Украине могут существенно вырасти, если государство не сможет поставлять газ по сниженной цене.