По словам эксперта, новый налог будет одним из факторов подорожания.

Анонсированное ранее введение в Украине налога на сладкие газированные напитки (так называемого "налога на сахар") в будущем увеличит цены на эти товары.

Такой прогноз в комментарии сайту "Сегодня" озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом он поясняет, что ключевым фактором роста цен будет не новый налог, а большие цены на энергоносители.

"Понимаете, чтобы произвести любую аграрную переработку необходимы затраты на огромное количество газа и электроэнергии. В силу того, что их стоимость растет катастрофически, будут расти и цены", - говорит эксперт.

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По его словам, в условиях энергокризиса и сложной ситуации для бизнеса введение подобного налога не является уместным - ситуация может лишь усугубиться.

Налог на газировку: что известно

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине намерены ввести налог на сладкие газированные напитки.

Акциз на сладкие газированные напитки - косвенный налог, вводимый на безалкогольные напитки с определенным содержанием сахара. Введение акциза предполагает увеличение налоговой нагрузки на производство сладких безалкогольных напитков, в том числе, газированных.

По аналогии с акцизами на табачные изделия при введении такого налога декларируется цель оздоровления населения за счет прогнозируемого уменьшения потребления сладких газированных напитков. Как и любой налог, это дополнительный источник для пополнения государственного бюджета.