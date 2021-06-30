Желающим продать землю необходимо зарегистрировать участок в Госземкадастре, а также собрать пакет документов для регистрации права собственности на участок.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко опубликовал перечень действий и документов, необходимых для продажи земли с 1 июля.

Об этом Лещенко сообщил на своей странице в Facebook.

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В частности, необходимо проверить наличие кадастрового номера у земельного участка.

"Наличие номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины. Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрируйте участок в Государственном земельном кадастре", – написал он.

После регистрации участку будет присвоен кадастровый номер.

Далее необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если это не было сделано ранее. Для этого можно обратиться к исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, нотариусу или ЦПАУ.

"Для регистрации права собственности подготовьте документы: выписку из Государственного земельного кадастра; копию и оригинал паспорта и идентификационного номера; подтверждение уплаты административного сбора; документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство)", – отметил министр.

После регистрации права собственности на землю гражданин получит бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав.

Лещенко подчеркнул, что регистрация права собственности и указанный пакет документов смогут гарантировать право пользования, владения или распоряжения земельным участком во избежание многих рисков.

Запуск рынка земли в Украине

С 1 июля 2021 года в Украине запускается рынок сельскохозяйственных земель. На первом этапе покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Министерство экономики оценивает стоимость гектара земли после запуска рынка в 50-60 тыс. грн.

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Автор: Анна Нагорная