В ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

В ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

Об этом заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, сообщили в пресс-службе ассоциации.

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"22 декабря цена газа на бирже уже пересекла предел в 73 тыс. грн. В этой связи часть компаний отрасли уже сообщили ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции", - сообщил Балдынюк.

По его словам, кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Поскольку стоимость газа в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда цена для производителей была около 5,9 тыс. грн за тысячу кубометров.

"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. грн., и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ по 55 тыс. грн за тысячу кубометров. А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках", - подчеркнул президент ассоциации.

Он убежден, что единственный выход из ситуации – обеспечение производителей продовольственной продукции газом по приемлемым ценам.

"Себестоимость украинского газа, по данным правительства, около 3 грн/куб, а все пищевые отрасли вместе потребляют лишь 6% от общих промышленных потребностей газа. Поэтому временно предоставить льготные цены на газ для производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, есть возможность, и это необходимо сделать как можно скорее, ведь с начала января предприятия начнут останавливаться", - подчеркнул Балдынюк.

Производство хлеба:

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

Цена на газ: