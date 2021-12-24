В ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.
Об этом заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, сообщили в пресс-службе ассоциации.
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"22 декабря цена газа на бирже уже пересекла предел в 73 тыс. грн. В этой связи часть компаний отрасли уже сообщили ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции", - сообщил Балдынюк.
По его словам, кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Поскольку стоимость газа в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда цена для производителей была около 5,9 тыс. грн за тысячу кубометров.
"В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. грн., и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли. В декабре поставщики предлагали газ по 55 тыс. грн за тысячу кубометров. А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках", - подчеркнул президент ассоциации.
Он убежден, что единственный выход из ситуации – обеспечение производителей продовольственной продукции газом по приемлемым ценам.
"Себестоимость украинского газа, по данным правительства, около 3 грн/куб, а все пищевые отрасли вместе потребляют лишь 6% от общих промышленных потребностей газа. Поэтому временно предоставить льготные цены на газ для производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, есть возможность, и это необходимо сделать как можно скорее, ведь с начала января предприятия начнут останавливаться", - подчеркнул Балдынюк.
Производство хлеба:
18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.
Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.