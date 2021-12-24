В условиях мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен.

Правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки украинских производителей продуктов питания, в связи с чем не исключено введение наценок на социальные продукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально растут. По поручению президента Владимира Зеленского, правительством разрабатываются механизмы поддержки украинских хлебопеков и производителей социальных продуктов питания", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в ближайшие дни правительство предоставит соответствующие предложения по поддержке отечественных производителей.

"В условиях мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен. В данном случае мы работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей. Будем рассматривать введение соответствующих наценок на социальные продукты, возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов", - подчеркнул премьер-министр.

Производство и газ:

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря 2021 года ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

Цена на газ: