Правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки украинских производителей продуктов питания, в связи с чем не исключено введение наценок на социальные продукты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально растут. По поручению президента Владимира Зеленского, правительством разрабатываются механизмы поддержки украинских хлебопеков и производителей социальных продуктов питания", - отметил Шмыгаль.
По его словам, в ближайшие дни правительство предоставит соответствующие предложения по поддержке отечественных производителей.
"В условиях мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен. В данном случае мы работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей. Будем рассматривать введение соответствующих наценок на социальные продукты, возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов", - подчеркнул премьер-министр.
Производство и газ:
18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.
Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.
24 декабря 2021 года ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.