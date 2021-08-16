Украинские производители не спешили снижать цены на растительное масло, которые упали на мировом рынке еще в июле.

В Министерстве экономики ожидают значительного снижения цен в Украине на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по результатам совещания с представителями рынка растительного масла и центральными органами исполнительной власти.

Как подчеркнули в министерстве, украинские производители не спешили снижать цены на масло вслед за мировыми тенденциями.

"Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на растительные масла в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но при этом стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца", – говорится в сообщении.

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Минэкономики подчеркивает, что индекс ФАО нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там имеет пальмовое масло. Но, несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

"Вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально-ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов растительного масла до конца месяца", – подчеркнули в Минэкономики.

В Украине цены на растительное масло и сахар за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июле этого года подсолнечное масло стоило почти на 80% дороже, чем в июле 2020 года.

Автор: Анна Нагорная