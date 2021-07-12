Несмотря на избыток урожая, продавцы черешни держат цены на уровне 50-80 гривен за килограмм в самый разгар сезона.

Этим летом украинские садоводы имеют избыток урожая черешни, который попросту пропадает на деревьях, но снижать цену до 20 гривен с нынешних 50-80 гривен за килограмм продавцы не спешат.

Как рассказала УНИАН аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин, фермерам в нынешних экономических условиях не выгодно собирать избыток черешни, чтобы продавать ее по низкой цене.

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Цены на черешню сейчас, в разгар сезона, достигают 80 и более гривен за килограмм также из-за того, что ягоды пострадали от дождей в конце июня и в начале июля.

"Скорее всего, ягоды, оставшиеся на деревьях, непригодны для транспортировки. Из-за значительных осадков, наблюдавшихся в период созревания черешни, ягода набрала много влаги, и из-за этого значительно сократился срок годности. Поэтому иногда бывает даже экономически нецелесообразно заниматься уборкой некачественного урожая, несмотря на его наличие", – пояснила Литвин.

Если в ближайшее время дешевой черешни ждать не стоит, то цены на голубику в Украине уже начали снижаться.

"Спрос на голубику постоянно растет. Поэтому все больше операторов рынка занимаются ее выращиванием. Сейчас начинают поступать первые партии ранних сортов – скорее всего, цена на голубику будет на уровне прошлого года, возможно ее проседание на 10-15%", – сказала эксперт.

Урожай-2021: что необходимо знать

В Украине в 2021 году могут уничтожить часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур. Такой прогноз сделала фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая.

Черешню в Украине продают с практически 100%-наценкой. Фермер получает всего около 15% от розничной цены. Средняя стоимость килограмма черешни, составляет 30 гривень 20 копеек, при этом в розничной торговле с учетом наценок она стоит уже около 60 гривень за килограмм.

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Автор: Анна Нагорная