Украинские производители капусты уже опустили цены на свою продукцию до 6-8 грн/кг.

На украинском рынке вторую неделю подряд падают цены на белокочанную капусту.

Как сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit, сегодня украинские производители капусты уже опустили цены на свою продукцию до 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% ниже, чем неделей ранее.

Эксперты отметили, что экономия на средствах защиты растений и удобрениях параллельно с неблагоприятными погодными условиями в сентябре-октябре текущего года вылилась в массовое распространение заболеваний капусты, и продать такой товар по высоким ценам сегодня не представляется возможным.

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"Очередное снижение цен в этом сегменте участники рынка объясняют существенным увеличением предложения некондиционной продукции. На это время значительную часть объемов на рынке составляет подмерзлая капуста. Тем временем белокочанную капусту высокого качества часть фермеров предпочитают заложить на хранение и начать реализацию не ранее середины декабря", - говорится в сообщении.

Вместе с тем остальная часть производителей сегодня продолжает реализацию качественной продукции, увеличивая общее предложение белокочанной продукции на рынке. Такие действия они объясняют резко увеличившимися расходами на электроэнергию. Также, учитывая перебои с электроэнергией в большинстве регионов Украины, далеко не все фермеры уверены в возможности качественного хранения плодоовощной продукции в дальнейшем.

Как подчеркивают аналитики, несмотря на стремительное удешевление этой продукции в течение последних двух недель, цены на белокочанную капусту в Украине сейчас как минимум на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты также отмечают, что новые повышательные ценовые тенденции в данном сегменте могут установиться уже в ближайшее время из-за недостаточного предложения капусты на украинском рынке во второй половине текущего маркетингового сезона.

Как сообщал УНИАН, по словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет до конца года еще на 7-8%.

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