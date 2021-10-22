Цветная капуста обладает большим количеством необходимых человеку веществ. К тому же, она снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу мозга и помогает бороться с лишним весом. Так что, блюда из цветной капусты в мультиварке или духовке - отличный вариант для худеющих.
Ранее мы рассказывали, что приготовить из белых грибов.
Цветная капуста в кляре
- Капуста цветная - 1 кочан (300-500 г).
- Яйца - 3-5 шт.
- Мука - 2-4 ст.л.
- Соль - 1-1,5 ч.л.
- Перец черный молотый - 0,25-0,5 ч.л.
- Масло растительное или сливочное - 100-150 мл.
Кочаны цветной капусты надрезать крестообразно внизу по кочерыжке. Вскипятить воду, посолить, отварить капусту 7-8 минут, затем откинуть на дуршлаг. Приготовить кляр - взбить яйца с солью и перцем. Постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая.
Капусту порезать, разобрать на кусочки. Каждый кусочек обмакнуть в кляре и выложить на разогретую сковороду. Обжаривать цветную капусту 3-5 минут до золотистого цвета.
Цветная капуста в сметанно-чесночном соусе
- Капуста цветная - 500-600 г (1 кочан среднего размера).
- Сметана жирностью 10-20% - 100 г.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Яйцо - 1 шт.
- Сыр твердый - 60 г.
- Соль - 1 ч.л + щепотка (по вкусу).
- Перец свежемолотый (смесь перцев) - по вкусу.
- Петрушка свежая (для подачи) - 4 веточки.
Цветную капусту промыть, разобрать на соцветия. Вскипятить 1.5-2 л. воды и посолить. Варить капусту 3 минуты, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть.
Читайте такжеЧто приготовить на обед быстро и недорого: оригинальные идеиРазогреть духовку до 180°C. Очистить чеснок, измельчить, соединить в миске со сметаной, яйцом и специями, посолить, перемешать соус.
Обвалять капусту в соусе со всех сторон и выложить в форму для запекания. Поверх нее вылить соус, сверху посыпать натертым сыром. Запекать блюдо в духовке 20 минут при 180°C. В конце посыпать запеченную цветную капусту мелко нарезанной петрушкой.
Цветная капуста тушеная с овощами
- Капуста цветная - 430 г.
- Лук репчатый - 1 шт. (100 г).
- Перец болгарский - 1 шт. (190 г).
- Морковь - 1 шт. (70 г).
- Паста томатная - 30 г.
- Молоко - 70 мл.
- Соль - 1/2 ч.л.
- Перец чёрный молотый - на кончике ножа.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Карри - 1/4 ч.л.
- Паприка молотая - 1/4 ч.л.
- Зелень свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу.
Лук и морковь очистить, лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. У перца удалить сердцевину, нарезать полосками. Цветную капусту промыть и разделить на соцветия. Разогреть на сковороде масло, выложить лук, морковь и перец, обжаривать 10 минут до готовности.
По истечении этого времени влить молоко и томатную пасту, довести до кипения, тушить в течение одной минуты. Добавить цветную капусту, перемешать. Накрыть крышкой и снова тушить 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой. Посолить, поперчить, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.
Читайте также: