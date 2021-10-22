Цветная капуста считается одним из самых полезных продуктов в мире.

Цветная капуста обладает большим количеством необходимых человеку веществ. К тому же, она снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу мозга и помогает бороться с лишним весом. Так что, блюда из цветной капусты в мультиварке или духовке - отличный вариант для худеющих.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из белых грибов.

Цветная капуста в кляре

Капуста цветная - 1 кочан (300-500 г).

Яйца - 3-5 шт.

Мука - 2-4 ст.л.

Соль - 1-1,5 ч.л.

Перец черный молотый - 0,25-0,5 ч.л.

Масло растительное или сливочное - 100-150 мл.

Кочаны цветной капусты надрезать крестообразно внизу по кочерыжке. Вскипятить воду, посолить, отварить капусту 7-8 минут, затем откинуть на дуршлаг. Приготовить кляр - взбить яйца с солью и перцем. Постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая.

Капусту порезать, разобрать на кусочки. Каждый кусочек обмакнуть в кляре и выложить на разогретую сковороду. Обжаривать цветную капусту 3-5 минут до золотистого цвета.

Цветная капуста в сметанно-чесночном соусе

Капуста цветная - 500-600 г (1 кочан среднего размера).

Сметана жирностью 10-20% - 100 г.

Чеснок - 1 зубчик.

Яйцо - 1 шт.

Сыр твердый - 60 г.

Соль - 1 ч.л + щепотка (по вкусу).

Перец свежемолотый (смесь перцев) - по вкусу.

Петрушка свежая (для подачи) - 4 веточки.

Цветную капусту промыть, разобрать на соцветия. Вскипятить 1.5-2 л. воды и посолить. Варить капусту 3 минуты, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть.

Читайте такжеЧто приготовить на обед быстро и недорого: оригинальные идеиРазогреть духовку до 180°C. Очистить чеснок, измельчить, соединить в миске со сметаной, яйцом и специями, посолить, перемешать соус.

Обвалять капусту в соусе со всех сторон и выложить в форму для запекания. Поверх нее вылить соус, сверху посыпать натертым сыром. Запекать блюдо в духовке 20 минут при 180°C. В конце посыпать запеченную цветную капусту мелко нарезанной петрушкой.

Цветная капуста тушеная с овощами

Капуста цветная - 430 г.

Лук репчатый - 1 шт. (100 г).

Перец болгарский - 1 шт. (190 г).

Морковь - 1 шт. (70 г).

Паста томатная - 30 г.

Молоко - 70 мл.

Соль - 1/2 ч.л.

Перец чёрный молотый - на кончике ножа.

Масло растительное - 2 ст.л.

Карри - 1/4 ч.л.

Паприка молотая - 1/4 ч.л.

Зелень свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу.

Лук и морковь очистить, лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. У перца удалить сердцевину, нарезать полосками. Цветную капусту промыть и разделить на соцветия. Разогреть на сковороде масло, выложить лук, морковь и перец, обжаривать 10 минут до готовности.

По истечении этого времени влить молоко и томатную пасту, довести до кипения, тушить в течение одной минуты. Добавить цветную капусту, перемешать. Накрыть крышкой и снова тушить 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой. Посолить, поперчить, перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева