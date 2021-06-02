Агентство разрабатывает новую пятилетнюю программу компенсации.

Государственное агентство по энергоэффективости и энергосбережению предлагает внедрить программу частичной компенсации затрат на выращивание энергетических растений.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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«Мы разрабатываем новую 5-летнюю программу, в рамках которой планируется компенсировать часть процентов по кредитам на закладку плантаций энергетических растений. Рассчитываем, что правительство поддержит нашу инициативу», - цитирует пресс-служба и.о. председателя Госэнергоэффективности Константина Гуру.

По его словам, выращивание энергетических растений - это абсолютная выгода с точки зрения замещения использования газа для генерации тепловой и электрической энергии. Это также возможность постепенно восстанавливать плодородие деградированных земель.

В то же время, Госэнергоэффективности совместно с партнерами разработан ряд законопроектов, цель которых - улучшить инвестиционную привлекательность подобных проектов. Эту инициативу поддержали народные депутаты, которые зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект.

По информации пресс-службы, на законодательном уровне планируется определить термин «энергетические растения», упростить процедуру и продлить срок аренды земли, уменьшить максимальный размер арендной платы до 5% от нормативной денежной оценки, предоставлять в аренду малопродуктивные земельные участки без аукциона.

Отказ от импортного газа

Ранее исполняющий обязанности председателя Госэнергоэффективности Констатин Гура отмечал, что биоэнергетика Украины способна полностью заменить импортный газ.

Максимальный потенциал замещения газа за счет биоэнергетики составляет 37 млрд куб. м в год. Только половины этого потенциала достаточно, чтобы отказаться от импорта газа, который составил 16 млрд куб. м в 2020 году.

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Автор: Анна Бредихина