В частности, аграрии Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей уже засеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу.

Украинские аграрии начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, по состоянию на 25 марта сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей засеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу.

По предварительным данным областей, площадь посевов сельхозкультур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн га, что на 378 тыс. га больше прошлогоднего показателя.

Зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника – 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га.

Прогноз на 2021 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная