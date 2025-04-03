Теперь украинцам может быть выгодно перепродавать китайские и европейские товары под видом украинских.

Во время "Дня освобождения Америки", когда администрация США увеличила таможенные тарифы для почти всех стран мира, Украина получила самую низкую ставку в 10%, тогда как Китай - 34%, а ЕС - 20%, которые являются крупнейшими торговыми партнерами Штатов. Это ставит украинский импорт в США в более благоприятные условия, чем товары конкурентов. И украинцы могут заработать двумя способами - легальным и сомнительным.

Как говорится в статье УНИАН, Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, считает, что такая ситуация дает украинскому бизнесу больше возможностей именно для легального способа заработка.

"Да, эта ситуация создает новые возможности для Украины. Мы теперь могли бы получать больше инвестиций в строительство производственных мощностей для экспорта на рынок США. Так же планирует действовать Турция, которая тоже получила пошлину в 10%", - считает эксперт.

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Но есть другой способ - "параллельный экспорт", с которым украинцы уже долго борются, когда он идет из РФ или в РФ. Это когда произведенные в другой стране товары продают как российские. Украинцы очень хорошо знают, как это работает.

Сомнительный заработок - не для украинцев

Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center, объясняет, что такой способ заработка украинских "дельцов" возможен, но он не приобретет значительных масштабов.

"Это возможно, но сложно. Потому что надо подделывать сертификат происхождения. Конечно, есть схема, когда китайские или российские товары в странах-посредниках проходят какую-то минимальную обработку, чтобы получить местный сертификат. Это возможно. Украинский бизнес очень, скажем, креативный в отношении любых запретов. Последние три года научили еще большей креативности. Но вряд ли такие схемы будут иметь массовый характер", - говорит эксперт, объясняя это "высокой зависимостью Украины от США".

Иван Ус разделяет это мнение - возможность есть, но украинцы вряд ли массово ею будут пользоваться. Тем более, что система пошлин, благодаря "режиму чрезвычайного положения" в США, будет работать в "ручном режиме", и Трамп сможет быстро поднять их для Украины в случае необходимости. Экономический эксперт отмечает:

"Этот режим пошлин будет очень ориентироваться на торговые потоки. Если они увидят перекосы в торговле с США, то они мгновенно изменят тарифы. Для этого и ввели чрезвычайное положение в экономике США, чтобы президент мог менять правила торговли как захочет, независимо ни от кого. И, по большому счету, вручную менять правила всей мировой торговли".

Новые пошлины Трампа - что нужно знать

Несмотря на то, что объявление новых пошлин было анонсировано заранее, масштабы и сомнительная формула для расчета пошлин вызвала шок и противоречивые заявления среди мировых лидеров. Одни, как премьер Канады, обещали "защищаться" или, как австралийский глава правительства, называли эти действия "нелогичными" и "недружественными", другие же надеялись найти общий язык с Трампом, напоминая об их крупнейших инвестициях в экономику США, как это делали японские чиновники.

В то же время, сам Трамп отмечает, что этот "исторический указ" в "День освобождения Америки" является исправлением ошибок, которые допустили "предыдущие президенты США". Их действия якобы привели к "катастрофическому дисбалансу" между экспортом и импортом в США, из-за чего действующий американский президент их "осуждает".

По мнению некоторых специалистов, Трамп нарушил мировую торговлю мощнее всего в новейшей истории именно для того, чтобы "получить внимание мира".

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