Ставка налога за вторую продажу пая за год будет 5%.

Принятый Верховной Радой "ресурсный" законопроект предусматривает, что первая продажа сельскохозяйственных паев будет облагаться налогом по нулевой ставке.

Об этом заявил во время заседания Земельного штаба заместитель председателя Общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Михаил Соколов, передает корреспондент УНИАН.

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"Вторая продажа за год будет облагаться налогом по ставке 5%, если это уже третья продажа, то ставка будет 18%", - сообщил Соколов.

По его словам, ранее первая продажа пая облагалась налогом по ставке 5%.

Рынок земли в Украине:

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом так называемый "ресурсный законопроект" (законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений").

В СМИ неоднократно звучали заявления, что после принятия этого закона владельцы сельскохозяйственных паев в случае их продажи будут платить 18% налога.

Автор: Алёна Кириченко