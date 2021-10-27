Эксперт прогнозирует, что в перспективе малые и средние агрокомпании придут на смену крупным.

Украинские агрохолдинги до 2024 год сохранят за собой большую часть земли, которую арендуют. Этому будет способствовать механизм выкупа сельскохозяйственных участков через сотрудников.

Подобный прогноз озвучил UBR партнер и руководитель практики трансграничных споров Юридической группы LCF Игорь Кравцов.

При этом он допускает, что в долгосрочной перспективе на смену большим агрокомпаниям придут средние и малые. Из-за того, что агрохолдинги не будут вынуждены выкупать землю и продолжат ее арендовать объем проданной с/х земли к 2024 году будет составлять порядка 3-5%, прогнозирует эксперт.

"Думаю, в перспективе 5 лет карта обрабатываемой земли незначительно поменяется. А вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе большие агрокомпании будут постепенно уступать место средним и малым, что обусловлено их растущей экономической эффективностью", - говорит Кравцов.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Юрий Годован