Украинские агрохолдинги до 2024 год сохранят за собой большую часть земли, которую арендуют. Этому будет способствовать механизм выкупа сельскохозяйственных участков через сотрудников.
Подобный прогноз озвучил UBR партнер и руководитель практики трансграничных споров Юридической группы LCF Игорь Кравцов.
При этом он допускает, что в долгосрочной перспективе на смену большим агрокомпаниям придут средние и малые. Из-за того, что агрохолдинги не будут вынуждены выкупать землю и продолжат ее арендовать объем проданной с/х земли к 2024 году будет составлять порядка 3-5%, прогнозирует эксперт.
"Думаю, в перспективе 5 лет карта обрабатываемой земли незначительно поменяется. А вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе большие агрокомпании будут постепенно уступать место средним и малым, что обусловлено их растущей экономической эффективностью", - говорит Кравцов.
Рынок земли в Украине: что необходимо знать
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.