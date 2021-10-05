По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.

В Украине цена подсолнечного масла будет постепенно снижаться.

Об этом сообщает GrainTrade. Как пишет издание, снижение цен будет происходить под давлением низкого экспортного спроса.

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Аналитики отмечают, что предложения подсолнечника увеличиваются благодаря высоким ценам, которые предлагали переработчики в начале уборки урожая.

"Снижение цен на масло опустит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник", — прогнозируют аналитики.

Опускание закупочных цен на подсолнечник дает аналитикам основания говорить о том, что цена на подсолнечное масло будет снижаться.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.

Автор: Елена Коваленко