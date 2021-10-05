В Украине цена подсолнечного масла будет постепенно снижаться.
Об этом сообщает GrainTrade. Как пишет издание, снижение цен будет происходить под давлением низкого экспортного спроса.
Читайте такжеУкраина вышла на рекордный урожай подсолнечника: что будет с ценами на масло
Аналитики отмечают, что предложения подсолнечника увеличиваются благодаря высоким ценам, которые предлагали переработчики в начале уборки урожая.
"Снижение цен на масло опустит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник", — прогнозируют аналитики.
Опускание закупочных цен на подсолнечник дает аналитикам основания говорить о том, что цена на подсолнечное масло будет снижаться.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
- В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
- 27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.
- 28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.
- По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.