Украина сократила расходы на производство сельхозпродукции
Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2020 года сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 8,4%, а животного – на 5,4%.
Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за четыре месяца текущего года уменьшились на 11,3%.
Справка УНИАН. По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%.
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