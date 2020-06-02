Украина сократила расходы на производство сельхозпродукции

Расходы на производство продукции растительного происхождения сократились на 8,4%, животного – на 5,4%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2020 года сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 8,4%, а животного – на 5,4%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за четыре месяца текущего года уменьшились на 11,3%.

Справка УНИАН. По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%.

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