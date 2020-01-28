Прибыль сельхозпредприятий может сократиться более чем на 40% - эксперт

При этом прибыль от растениеводства по Украине уменьшится почти наполовину – до 33 миллиардов гривень.

Прибыль сельскохозяйственных предприятий за 2019 год может существенно сократиться - на более чем 40%, несмотря на увеличение объемов производства в прошлом году.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на директора Юрия Лупенко.

"На фоне увеличения в 2019 году объемов производства агропродукции в сельскохозяйственных предприятиях на 3,3% - их прибыль по результатам прошлого года уменьшится на 43% (!). Если в 2018 она составила 71,2 миллиарда гривень, то за 2019 составит около 31 миллиарда гривень", - цитирует пресс-служба Лупенко.

По его словам, уменьшение доходов на фоне опережающего роста себестоимости сельхозпродукции над доходами от ее реализации, обусловило резкое - почти в 3 раза - падение уровня рентабельности производства на агропредприятиях.

По оценкам эксперта, прибыль от растениеводства по Украине уменьшится почти наполовину - до 33 миллиардов гривень, а животноводство снова может стать убыточным и принести 2,1 миллиарда гривень убытков.

Согласно сообщению, больше всего сельскохозяйственные предприятия потеряли на производстве и реализации пшеницы - почти 24 миллиарда гривень, кукурузы на зерно - более 18 миллиардов гривень, рапса - более 3,4 миллиарда гривень и подсолнечника - около 3,2 миллиарда гривень.

"В общем, подавляющее большинство растениеводческой продукции – кроме сахарной свеклы и сорго – остались прибыльными, тогда как в животноводстве прибыльным остались производство молока и выращивание мяса птицы", - цитируется в сообщении Лупенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом. В частности, предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.