По словам торгпреда Тараса Качки, перспективным рынком для экспорта украинских семян являются страны ЕС.

Украина намерена увеличивать экспорт семян собственного производства.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает пресс-служба министерства.

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«Сейчас в Украине активно ведется селекция новых сортов с учетом природно-климатических условий и с применением современных технологий. Вместе с тем, мы работаем над увеличением доли семян во внешней торговле – Украина постоянно расширяет участие в рамках семенных схем Организации экономического сотрудничества и развития», – отметил заместитель министра Тарас Качка.

Он добавил, что перспективным рынком для украинской семенной продукции являются страны ЕС. На сегодня Украина интегрировалась в Европейскую маркетинговую сеть семян, а также вошла в перечень стран-нечленов ЕС, имеющих право экспорта на европейский рынок семян зерновых культур.

Также в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Минэкономики осуществляет гармонизацию законодательства к стандартам ЕС в области семеноводства. Отмечается, что сегодня к европейскому законодательству адаптированы большинство норм относительно производства, сертификации, маркировки и качества семян зерновых, масличных культур и картофеля.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году увеличила экспорт семян в ЕС почти втрое – до 795 тонн на сумму 3,1 млн долл.

В конце сентября 2020 года Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 млн долл., при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10%.

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Автор: Анна Нагорная