Тарифные квоты ЕС установлены для 36 видов украинских товаров.

Украина на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки виноградного и яблочного сока (годовой объем — 20 тыс. т), меда (6 тыс. т) и обработанных томатов (10 тыс. т) в страны Евросоюза в рамках зоны свободной торговли.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Министерства развития экономики.

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Годовые квоты на ячменную крупу и муку (7,8 тыс. т) использованы на 83%; кукурузу, кукурузную муку и гранулы (650 тыс. т) - на 74%; сахар (чуть более 20 тыс. т) - на 45%, крахмал (10 тыс. т) - на 34%; обработанную продукцию из зерновых (2 тыс. т) - на 30%, мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (70 тыс. т основная квота, 20 тыс. т дополнительная) - на 25% и 4% соответственно; яйца и альбумины (3 тыс. т основная и 3 тыс. т дополнительная) - 25% и 0% соответственно.

Меньше исчерпаны годовые квоты на овес (4 тыс. т) - 21%; чеснок (500 т) - 16%; пшеницу мягкую, пшеничную муку и гранулы (1 млн т) - 13%; отруби, отходы и остатки (22 тыс. т) - 10%; продукцию из обработанного молока (2 тыс. т) - 5%, продукты переработки солода и крахмала (2 тыс. т) - 4%; обработанную продукцию из сахара (3 тыс. т) - 3%.

На 2% и менее использованы квоты на сливочное масло и молочные пасты (3 тыс. т); ячмень, ячменную муку и гранулы (350 тыс. т); обработанный крахмал (2 тыс. т); этанол (100 тыс. т); другие сахарные продукты (20 тыс. т); пищевые продукты (2 тыс. т); сахарные сиропы (2 тыс. т) и грибы.

Совсем не использованы квоты в ЕС на солод и пшеничную клейковину (7 тыс. т); обработанную продукцию из молочных сливок (500 т); молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (10 тыс. т); сигары и сигареты (2,5 тыс. т); обработанную продукцию из масла (250 т).

По исчерпанию годовых квот на мясо баранины, говядины и свинины у Минэкономики данных нет, поскольку ведомство не имеет доступа на рынок.

Тарифные квоты ЕС установлены для 36 видов товаров. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу 1 января 2016 года.

Увеличение тарифных квот

Евросоюз в 2020 году увеличил квоты на ввоз украинских товаров животноводства: курятины – с 19,2 тысячи тонн до 20 тысяч тонн, яиц - с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн.

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Автор: Елена Коваленко