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Украина до апреля сможет использовать квоты на экспорт в ЕС курятины и яиц

13:17, 09 января 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

Также сообщается, что в следующем квартале (апрель-июнь) украинские экспортеры получат квоты на 5 тысяч тонн курятины и 1,2 тысячи тонн яиц.

Евросоюз в 2020 году увеличил квоты на ввоз украинских товаров животноводства: курятины – с 19,2 тысячи тонн до 20 тысяч тонн, яиц - с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины, согласно которому общий размер квоты до 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.

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Теги: #экспорт в ЕС#экспорт аграрной продукции#курятина и яйца#экспорт яиц