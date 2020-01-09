Украина до апреля сможет использовать квоты на экспорт в ЕС курятины и яиц

Украина сможет беспошлинно экспортировать в Евросоюз 5 тысяч тонн курятины и 750 тонн яиц.

В январе-марте 2020 года Украина сможет использовать квоты на беспошлинный экспорт в страны Евросоюза 5 тысяч тонн курятины и 750 тонн яиц.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

Также сообщается, что в следующем квартале (апрель-июнь) украинские экспортеры получат квоты на 5 тысяч тонн курятины и 1,2 тысячи тонн яиц.

Евросоюз в 2020 году увеличил квоты на ввоз украинских товаров животноводства: курятины – с 19,2 тысячи тонн до 20 тысяч тонн, яиц - с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины, согласно которому общий размер квоты до 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.