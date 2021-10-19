Страны согласовали соответствующий ветеринарный сертификат.

Украина сможет экспортировать племенных коров в Ливию - страны согласовали соответствующий ветеринарный сертификат.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о развитии фермерских хозяйств

"Ливия - страна, с которой мы сотрудничаем по многим товарным позициям. Сейчас украинские предприниматели получили возможность экспортировать в Ливию племенной крупный рогатый скот, который является важной статьей украинского сельскохозяйственного экспорта. А это значит, что бизнес получил новые возможности для роста", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ведомстве напомнили, что ранее в этом году Украина и Ливия согласовали сертификат на экспорт молока и молочных продуктов из Украины. Также между странами согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины мяса птицы, продуктов из него и скота на убой.

Закон о фермерских хозяйствах:

21 сентября 2021 года семейные фермерские хозяйства впервые получили государственную компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

24 сентября 2021 года Рада приняла закон для развития фермерских хозяйств.

15 октября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.

Автор: Анна Нагорная