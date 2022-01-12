В Ассоциации производителей молока отмечают, что основной причиной проблемы является то, что диалог построен неправильно.

Крупнейшие в Украине молокоперерабатывающие заводы продавали свою продукцию в минус, чтобы войти на прилавки торговых сетей, и демпинговали цены друг друга. А сейчас пытаются покрыть свои убытки за счет фермеров.

Проблема молокоперерабатывающих заводов в том, что они заигрались с ритейлерами. Продолжительное время, чтобы получить место на полках торговых сетей, заводы демпинговали цены друг друга. Об этом заявил совладелец компании "Милкиленд" Анатолий Юркевич во время онлайн-встречи производителей и переработчиков молока, инициированной Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

"Мы столкнулись с тем, что в ответ на наши запросы торговые сети не поднимают цены, потому что наши коллеги – поставщики молочной продукции в эти же сети – отказываются поднимать цены. Это для меня странный факт, ведь если растет стоимость энергоносителей и затрат производства в целом, ты должен каким-то образом это покрывать. Своими действиями такие производители демпингуют цены. Это некорректное поведение", – отметил он.

Следствием заигрывания и невзвешенной политики сотрудничества с сетями для всей молочной переработки есть необходимость нести дополнительные затраты, ведь ценник готовой продукции не соответствует ее себестоимости. Это признал глава наблюдательного совета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко также во время онлайн-встречи Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В ноябре на каждой бутылке молока Яготинский маслозавод "доплачивал" 6 копеек торговым сетям, на пачке масла – 5,13 грн, на пачке сметаны – 1,26 грн. А Пирятинский сырзавод на каждой 180-граммовой упаковке сыра – 2,36 грн. То есть это – наши убытки", - подчеркнул Вовченко.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что сложившаяся в молочном секторе проблема, - комплексная и главной ее причиной является не то, что кто-то не хочет идти на диалог, а то – что диалог построен неправильно. Нужно садиться за стол переговоров, оперировать реальными фактами и совместно искать решения, а не переводить вызовы всей отрасли на молочно-товарные фермы.

Напоминается, что за три дня до Нового года молочные хозяйства получили уведомления от перерабатывающих заводов о снижении цены на 10% на молоко-сырье в одностороннем порядке.

В дискуссиях представители молокоперерабатывающих заводов используют "контраргументы": цена на молоко в Украине выросла на 25% за год и является самой высокой в ​​Европе, что на самом деле является манипуляцией общественным мнением и неправильными цифрами.