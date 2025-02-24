Срок действия регламента ЕС, который регулирует украинский импорт, заканчивается в июне.

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии требуют возвращения к довоенным квотам на аграрную продукцию из Украины. Главы ведомств направили в Европейскую комиссию соответствующее письмо.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook сообщил, что государства защищают "интересы фермеров и их средства к существованию от украинской сельскохозяйственной продукции". Он напомнил, что срок действия регламента ЕС, который регулирует украинский импорт, заканчивается в июне.

"Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией. В совместном письме мы призвали комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры в отношении сельскохозяйственной продукции и ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов", – говорится в сообщении венгерского министра.

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Кроме того, представители четырех стран призвали Брюссель требовать соблюдения санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС, стандартов защиты животных, общественного здоровья и охраны окружающей среды для продукции из Украины.

При этом Надь заявил, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пока это будет необходимо для защиты фермеров.

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28 июня 2024 года стало известно, что Евросоюз намеревался утвердить восстановление тарифов на импорт украинского сахара и яиц. Они должны были составить 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца.

20 августа Европейская комиссия объявила, что повторно вводит тарифные квоты на украинский мед, поскольку объемы импорта превысили лимит, установленный в регламенте, который предоставляет торговые льготы Киеву.

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