Терминал "Олимпекс Купе" из орбиты подсанкционного Альперина вовлечен в контрабанду зерна.

Зерновой терминал ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", который связывают с подсанкционным "королем контрабанды" Вадимом Альпериным, фигурирует в схеме нелегального экспорта "черного зерна". Об этом сообщает РБК-Украина.

Терминал "Олимпекс Купе" принадлежит ООО "Агирос", которым, по данным участников рынка, владеет Альперин. По информации собеседников РБК, сейчас через терминал "Олимпекс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тысяч тонн зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро, речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.

"По словам участников рынка, зерновой терминал работал на теневом рынке зерна еще с 2016 года... Однако объемы теневого рынка зерна во время войны только выросли, и участие в этих схемах "Олимпекс Купе" - тоже", - пишет издание.

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Схема с "черным зерном" используется для уклонения от налогообложения и вывода валюты из страны. Как правило, неучтенное зерно покупают у фермеров за наличные и оформляют на фиктивные компании-однодневки, которые экспортируют его за границу. По дороге груз может несколько раз менять владельца и в конце концов продается конечному покупателю. Но полученные средства остаются у одной из компаний-посредников и в Украину не возвращаются.

Напомним, с апреля 2021 года президент Владимир Зеленский указом №140/2021 ввел в действие решение СНБО против ряда лиц, которых президент назвал "десяткой крупнейших украинских контрабандистов". Среди физических лиц там фигурировало имя Вадима Альперина.

14 апреля 2021 года глава государства лишил Альперина украинского гражданства. 15 сентября 2022 года Большая палата Верховного суда подтвердила легитимность соответствующего указа президента.

ООО "Агирос" по решению СНБО также включено в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Среди прочего, на компанию распространяются такие ограничительные меры, как полное прекращение торговых операций, блокирование активов и аннулирование лицензий.