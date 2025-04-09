Популяция скумбрии в северо-восточной части Атлантического океана находится на грани.

Запасы скумбрии приближаются к критической отметке. Рыба пользуется огромной популярностью среди продавцов, из-за чего она пострадала из-за чрезмерного вылова.

Издание The Guardian пишет, что по мнению Общества охраны морской среды, людям следует перейти на сельдь, поскольку скумбрия продолжает страдать от перелова в таких странах, как Норвегия и Великобритания. Так, северо-восточная атлантическая скумбрия, которая когда-то была в изобилии и считалась более устойчивым видом рыбы, за последние четыре года была переловлена в среднем на 23%.

"Тревожно видеть, как источник морепродуктов, который когда-то был экологически чистым выбором, находится в таком упадке. Скумбрия подвергается огромному давлению со стороны рыболовства в разных странах, и скоро ее запасы начнут истощаться. Мы наблюдаем постоянное снижение численности, и она приближается к критическому моменту. Правительство Великобритании должно принять срочные меры, чтобы совместно с другими странами привести лимиты на вылов рыбы в соответствие с научными рекомендациями", - заявила представительница Общества охраны морской среды Элис Мур.

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Скумбрия, которую ловят Норвегия, Исландия, Фарерские острова и Великобритания, продолжает оставаться объектом чрезмерного промысла. Лимиты общего улова с 2009 года постоянно превышают рекомендованные учеными объемы от 5 до 80%.

По словам благотворительной организации, сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша является более устойчивой альтернативой скумбрии, как и сардины из Корнуолла.

Рыба в Украине - последние новости

Минагрополитики вместе с Кабмином приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок. В 2023 году на импортную рыбу из бюджета потратили почти 40 миллиардов гривень. В связи с этим украинские продукты теперь будут в приоритете в госзакупках.

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