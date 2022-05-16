Общая площадь таких участков — более 160 тыс. га в аренде и 32 тыс. га в собственности.

26 тыс. 750 земельных участков находятся в аренде и 1 тыс. 002 - в собственности компаний, которые имеют хотя бы одного владельца-резидента РФ.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"Опендатабот" провел исследование рынка земли, обрабатываемой или принадлежащей компаниям, имеющим хотя бы одного собственника-резидента РФ, физическое или юридическое лицо. В целом мы выявили 26 750 участков в аренде и 1002 — в собственности таких компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь таких участков — более 160 тысяч гектаров в аренде и 32 тысячи гектаров в собственности.

"Общая площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет более 42 млн гектаров. Таким образом, площадь участков, арендуемых или принадлежащих таким компаниям, составляет около 0,5%", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада приняла закон, которым упростила процедуру конфискации в доход государства имущества россиян, находящихся под санкциями.

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