Цены на популярный фрукт в Украине бьют новые рекорды: сколько уже стоит килограмм

Отмечается, что цены на яблоки самые высокие как минимум за последние 7 лет.

Цены на яблоки в Украине снова растут. Очередное подорожание объясняется сокращением предложения фруктов зимних сортов, хотя спрос остается высоким.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день яблоки предлагаются к продаже в диапазоне 17–25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), в зависимости сорта, качества и объема партии, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Нынешние цены на яблоки в Украине самые высокие как минимум за последние 7 лет. При этом предложение качественных фруктов ограничено, потому что многие производители предпочитают не спешить с продажами, и зимние сорта закладывают на хранение в надежде на более высокие цены в дальнейшем.

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Таким образом, яблоки в Украине уже в среднем на 54% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключен рост цен на следующей неделе, потому что подорожание не снизило спрос.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В Auchan фрукт можно купить по 26,30 грн/кг.

В АТБ же яблоки отдают по 29,95 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 30 гривень на товар без скидок.

Цены на продукты в Ураине - последние новости

На этой неделе изрядно подорожал лук. Отповые цены повышаются, потому что предложение сократилось, а вот спрос остается на высоком уровне.

Кроме того, дорожают тепличные огурцы. Рост цен объясняется холодной погодой, из-за которой существенно сократились объемы предложения овоща.

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